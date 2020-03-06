Сын Бритни Спирс пожелал смерти деду и предрек конец карьеры матери
Foto: Vida Press

Джейден Федерлайн, младший сын американской певицы Бритни Спирс, провел эфир в Instagram, в ходе которого пожелал смерти дедушке и предрек конец карьеры матери. В настоящее время подросток удалил аккаунт в социальной сети, однако его слова цитирует портал TMZ.

13-летний ребенок артистки от танцора Кевина Федерлайна признался, что проводит гораздо больше времени с отцом, которого он назвал буквально "Иисусом". При этом он пояснил, что хорошо относится к новому возлюбленному исполнительницы Сэму Асгари.

Сын артистки также рассказал, что его мать может не вернуться на сцену: "На самом деле, я вообще не видел, чтобы она занималась музыкой. Я помню, как однажды я спросил ее: "Мама, что случилось с твоей музыкальной карьерой?" И она сказала: "Я не знаю, дорогой, я думаю, я могла бы просто бросить все это". И я сказал: "Что? Что ты говоришь? Ты знаешь, сколько ты на этом зарабатываешь?"

Подросток также резко и нецензурно высказался по поводу своего дедушки Джейми Спирса, назвав его дерьмом. "Он может просто пойти и умереть", — заявил молодой человек.

Осенью 2019 года Кевин Федерлайн обвинил Джейми Спирса в насилии над его старшим сыном от Бритни Спирс Шоном. Позднее источник в полиции заявил, что никаких видимых повреждений на теле ребенка обнаружено не было.

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Lenta.ru

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