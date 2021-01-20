Сын миллиардера и топ-модели умер в 24 года из-за наркотиков
Foto: instagram.com/harry_brant

В США умер сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур, 24-летний Гарри, пишет портал Page Six со ссылкой на семью.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Причиной смерти стала передозировка наркотических рецептурных препаратов.

"Мы навсегда будем опечалены тем фактом, что эта разрушительная болезнь так рано оборвала его жизнь. Он достиг многого в свои 24 года, и мы никогда не узнаем, сколько всего он добился бы еще, если бы мог", — сообщила семья.

Тело молодого человека нашли в воскресенье, 17 января. Через несколько дней его должны были отправить на лечение от наркозависимости.

Гарри Брант был манекенщиком, писал колонки для журнала Interview, принадлежащего отцу, Питеру Бранту, выпускал вместе с братом линию декоративной косметики для мужчин и женщин.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

1

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы