Сын Рудковской и Плющенко прошел психиатрическую экспертизу

8-летний Саша Плющенко - сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской - прошел судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы доказать, что он совершенно здоров.

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Летом прошлого года в российских СМИ появились публикации где некий специалист утверждал об умственном расстройстве Саши, сделав это по доступным в сети фотографиям и видеозаписям. Мама мальчика сразу отреагировала обещанием подать в суд - и сделала это. Сейчас Следственный комитет России расследует публикацию недостоверных сведений. Отсутствие каких-либо проблем с психикой подтвердила и необходимая следствию судебно-психиатрическая экспертиза.

Юристы Евгения Плющенко и его супруги рассказали "Комсомольской правде", что юный спортсмен полностью здоров.

"Экспертиза показала, что Саша Плющенко - абсолютно здоровый мальчик, - цитирует "КП" адвоката Александра Добровинского. - Саша отдаёт себе отчёт в той мерзости, в которую его пытались окунуть. И читая эту экспертизу, мы понимаем, что теперь правосудие должно быть полностью за него. А виновные должны быть наказаны".

Ранее Яна Рудковская сообщила в соцсетях, что следствие выяснило автора злополучной статьи, теперь ей хочется знать, кто был заказчиком. "В рамках уголовного дела наш ребёнок прошёл все медицинские экспертизы, чтобы ни одна мразь не могла написать гадость о здоровье нашего сына, - написала Яна. - Благодаря следствию мы узнали автора статьи (когда узнаете вы - у многих будет шок)! Мы с супругом очень хотим очной ставки с "автором", как и следствие, но "автор" очень боится с нами встречаться! Так вот, в рамках судебного процесса это все равно произойдёт, более того, я буду ходатайствовать, чтобы этот процесс был открытый и все видели лицо этого человека".