Privātais arhīvs
Foto: Privātais arhīvs

Приемный сын российского стилиста и певца Сергея Зверева решил подать в суд на своего отца, чтобы получить долю в московской квартире.

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Супруга Зверева-младшего рассказала Telegram-каналу "Звездач", что они также хотят потребовать от артиста компенсацию за материальный ущерб.

Жилплощадь, из-за которой Зверев-младший планирует судиться, находится в Тверском районе столицы. Как сообщают журналисты, сын стилиста, прописанный в этой квартире, планировал подать документы в суд еще в 2019 году, но не смог найти адвоката и отказался от затеи. По словам жены Зверева-младшего, сын артиста может претендовать на имущество, так как не общается с отцом и не получает от него помощь.

Privātais arhīvs
Foto: Privātais arhīvs

Женщина отметила, что вместе с мужем она уже проиграла подобное дело из-за того, что Зверев подделал документы. "Зверев-старший обошел закон, предоставив справку, где было сказано, что Сережа родился в семье, и у него есть мама. В итоге, суд подумал, что мой муж не приемный. Но это же не так!" — пояснила жена Зверева-младшего.

Оказалось, что кроме жилищного вопроса супруги хотят разрешить еще один конфликт и отсудить за него компенсацию. "Еще мы хотим получить со Зверева-старшего материальный ущерб. Буду бороться за семью до крови. Отец Сергея задел меня, назвал уголовницей. Теперь отвечу тем же. Пусть прикроет свой рот и не расслабляется!" — пригрозила женщина.

Конфликт между звездными родственниками произошел несколько лет назад, когда, по данным Starhit, Зверев-младший решил жениться и позвал на свадьбу отца. Однако артист отказался от приглашения и заявил, что не одобряет выбор сына. Отношения между родственниками ухудшились после выпуска программы Андрея Малахова, в котором Зверев признался, что его сын — приемный. Позже телеведущий отметил, что за эксклюзивное интервью стилист получил значительный гонорар.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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