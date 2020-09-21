Сын Тарзана высказался об изменах отца Наташе Королевой
Foto: instagram.com/grek_grex

Сын певца и бодибилдера Сергея Глушко, известного как Тарзан, высказался об изменах отца матери, артистке Наташе Королевой. Комментарий он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

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Архип Глушко, который также недавно начал музыкальную карьеру, рассказал, что старается отвлечься от данной ситуации с помощью творчества. "Медитирую музыкой. Вдох, выдох и ты в раю", — написал он.

Ранее Тарзан объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.

16 сентября актриса Анастасия Шульженко, объявившая себя любовницей Тарзана, появилась в программе "На самом деле". В эфире она сдала тест на беременность, который оказался отрицательным. 17 сентября в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале вышел выпуск про отношения Тарзана и Королевой. В описании говорилось о "пропавших драгоценностях и якобы беременной любовнице".

Шульженко, утверждавшая о любовной связи с Тарзаном, обвиняла супругу Глушко в мести и отрицала ограбление квартиры Королевой. По заявлению певицы и ее мужа, Шульженко украла у пары три тысячи евро, а также ювелирные украшения на сумму пять миллионов рублей.

15 сентября Тарзан опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. Бодибилдер пояснил, что его спутницы также ограбили квартиру. Позже Глушко удалил из соцсетей признание в неверности.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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