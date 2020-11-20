Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин обогатился на термометрах и масках за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в Instagram.

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22-летний предприниматель рассказал в stories, как он смог преодолеть проблемы, с которыми столкнулся его бизнес в начале 2020 года. "Все границы закрыли. Мы были в шоке. Весь наш бизнес строится на работе с Китаем", — отметил Шульгин.

Сын Валерии заявил, что подобная стрессовая ситуация придала ему сил. "Одно из моих главных сильных качеств — я никогда не впадаю в уныние", — пояснил он.

В апреле Арсений Шульгин начал "тестировать множество разных гипотез". Его компания создала бренд медицинских изделий, запустила производство антисептиков и сделала линейку защитных масок.

"Мы в реактивном темпе выпустили под своим брендом много всякой техники и не только", — заявил Шульгин. Одним из главных каналов сбыта продукции для его компании стали маркетплейсы (платформы электронной коммерции).

Показатели удивили предпринимателя. За сутки продаж две его компании заработали 100 тысяч рублей (1,1 тыс. евро) чистой прибыли.