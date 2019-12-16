Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью за неделю аварию. Об этом он сам сообщил в Instagram.

"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то", — написал он, выложив в stories видео с места очередного ДТП.

При этом молодой человек подчеркнул, что автомобили лишь слегка задели друг друга и участники аварии решили не вызывать сотрудников ГИБДД. По словам Шульгина, его машина получила легкие повреждения. "Только рамку номерную надо поменять", — пояснил он.

Первое ДТП с участием Арсения Шульгина произошло 8 декабря. Его автомобиль занесло, когда он ехал из Москвы в Санкт-Петербург. По словам Валерии, за рудем был один из друзей Арсения, а сам он в момент ДТП спал на заднем сиденье. 13 декабря сын Валерии снова попал в аварию: в такси, на котором он ехал, выписавшись из больницы после предыдущего ДТП, врезался автобус.

После трех аварий, в которых пострадал ее сын, певица Валерия в эфире шоу "Ты не поверишь!" пожаловалась на экстремальные российские дороги. Она выразила недовольство тем, что платная скоростная трасса, по которой Арсений ехал из Москвы в Санкт-Петербург, не была посыпана реагентами. Из-за похолодания на трассе образовалась ледяная корочка. "Конечно, сразу приехала ГАИ — тесты брать. Но они были абсолютно трезвые. Они вообще все зожники. Там даже что-то искать — это смешно", — отметила Валерия.