Российская певица Валерия в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!" отреагировала на слухи о гомосексуальности ее сына Арсения Шульгина.

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Артистка заявила, что ее смешат подобные домыслы, ведь ее сын в 16 лет ушел из дома, чтобы жить с девушкой. "Он хотел самостоятельной жизни, самостоятельно хотел зарабатывать и самостоятельно жить", — пояснила исполнительница. По ее словам, Арсений "хохочет как безумный", когда читает в СМИ о том, что он гей.

Также Валерию удивили слова ведущей Алены Жигаловой, которая назвала продюсера Иосифа Пригожина гомофобом. Певица призналась, что у нее с мужем много хороших друзей нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом она подчеркнула, что выступает против пропаганды однополых отношений среди детей.