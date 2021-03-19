Таблоид Sun нанимал частного сыщика для сбора сведений о Меган Маркл. Он признался, что действовал незаконно

Британский таблоид Sun нанял частного сыщика и заплатил ему за получение личной информации о Меган Маркл в ​​первые дни ее отношений с принцем Гарри. Об этом Би-би-си рассказал сам нанятый сыщик Дэниел Хэнкс.

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Он также признался в том, что получил доступ к персональным данным, включая номер социального страхования Меган Маркл, используя незаконные методы. News Group Newspapers, издатель Sun, не отрицает, что от Хэнкса действительно требовалось провести расследование о будущей герцогине Сассекской, но уговор был только о законных способах.

Би-би-си удалось ознакомиться с так называемым "исчерпывающим отчетом о Меган и ее семье", который сыщик сделал для Sun. В отчете содержится номер телефона Меган Маркл, адреса проживания и номер социального страхования, а также информация о членах ее семьи, в том числе о ее бывшем муже и бывшем бойфренде.

В США лицензированным частным следователям разрешен доступ к базам данных личной информации, содержащейся в определенных документах, например, решениях суда. Но передача таких сведений журналистам незаконна.

Сам Хэнкс говорит, что практически все, что он выяснил, журналисты Sun могли выяснить сами по открытым источникам - за исключением номеров социального страхования. При этом именно сведения о номере социального страхования сам Хэнкс называет "ключом к королевству".

Представитель Гарри и Меган уже заявил, что новость о найме частного сыщика британским таблоидом должна заставить медиаиндустрию пересмотреть правила работы, чтобы хищнические тактики ушли наконец в прошлое.

У герцога и герцогини Сассекских сложные отношения с британской бульварной прессой. Во время недавнего интервью пары с Опрой Уинфри они сказали, что в их отъезде из Великобритании во многом виноваты таблоиды, которые создали "токсичную атмосферу контроля и страха".

Принц Гарри судится с издателем Sun и бывшим издателем Daily Mirror, обвиняя их во взломе его телефонов в период до 2011 года.