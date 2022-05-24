Таинственный блондин позвал Ольгу Бузову замуж прямо на сцене театра

Звезда "Дома 2" Ольга Бузова получила предложение руки и сердца от таинственного блондина прямо на сцене театра "Казино Сочи" после спектакля "Мужчина нарасхват", — сообщает 5-tv.

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Видео с моментом вдохновенного признания Бузова опубликовала в своем Telegram-канале. Симпатичный молодой мужчина в костюме уверенно вышел на сцену, стал на одно колено и открыв коробочку с кольцом. "Мое сердце принадлежит вам!" — сказал мужчина.

Бузова была поражена — несколько раз звезда наклонилась, чтобы получше разглядеть кольцо, будто не верила своим глазам. Зрители пришли в восторг от поступка загадочного кавалера, и зал наполнился овациями и криками "Горько!". Впрочем, фанаты Бузовой позже пришли к выводу, что парень просто хотел так привлечь к себе внимание.

Ольга Бузова уже была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара развелась в 2016 году, и этот момент стал началом нового витка в карьере блондинки. Помимо "Дома 2" в ее жизни появилась музыка, гастроли, театр, бизнес-проекты и всевозможные телешоу.

В прошлом году исполнительница дебютировала в МХАТ имени Горького, чем вызвала немалый резонанс. А преданные фанаты селебрити восхищались ее смелостью.

После Дмитрия Тарасова в жизни поющей ведущей появился блогер Давид Манукян. Отношения продлились год, и Даву постигла судьба бывшего мужа артистки. Он был обвинен в предательстве и даже насилии над возлюбленной. Спустя год после разрыва, буквально на днях, Манукян рассекретил новый роман с певицей Мари Краймбрери. Сердце Бузовой, по ее словам, по-прежнему свободно.