Тайный план. Принц Уильям считает, что Меган Маркл "похитила" его брата
Foto: Vida Press

Принц Уильям обвинил Меган Маркл, супругу принца Гарри, в его "похищении". Об этом в своей новой книге "Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда" написал британский историк и биограф Роберт Лейси. Отрывок из нее приводит таблоид The Sun.

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Автор утверждает, что герцог Кембриджский уверен в том, что Маркл следует тайному плану, по которому хочет "похитить" его "любимого брата" из семьи. Кроме того, Уильям считает, что герцогиня Сассекская "подрывает некоторые драгоценные принципы монархии".

Кроме того, Лейси указал, что Уильям чувствует себя "обиженным и преданным", а его супруга Кейт Миддлтон "с самого начала опасалась Маркл". Принц Гарри узнал об этом, из-за чего обиделся на брата и не стал отвечать на его звонки, заявил писатель.

Ранее издание Daily Mail, ссылаясь на друга принца Уильяма, сообщило, что тот считает, что его брат Гарри "зайдет слишком далеко со своими заявлениями" и испортит отношения с королевской семьей.

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Кейт Миддлтон Меган Маркл принц Гарри принц Уильям
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