Что можно было сделать, чтобы войны не случилось? Почему россияне так верят всему, что говорит власть? Откуда такая популярность у "старых песен о главном"? В чем просчитались либералы? Какая роль в этой войне может ждать Латвию? В 2016-2017 годах российские журналисты Николай Солодников (будущий ведущий ютьюб-канала "ещенепознер") и Катерина Гордеева (будущая "Скажи Гордеевой") провели в Риге цикл "Открытых лекций" от ярких личностей культуры. Перед каждой портал Delfi брал интервью у выступающих.

Тогда эти тексты выглядели предостережением миру после крымских событий. Писатели, актеры, режиссеры, большинство из которых общались с Путиным лично, рефлексировали на тему последствий "маленькой, но победоносной войны" и давали свои предложения, что можно сделать, чтобы она не разрослась в большую. В последнее тогда не хотелось верить. Но творческие тонкие натуры уже тогда чувствовали, куда дует российский ветер. Сегодня их мысли вслух читаются как жуткие пророчества.