Так обрадовался, что умер. Андрей Разин нашел неожиданную причину смерти Юрия Шатунова

В начале недели 58-летний продюсер Андрей Разин сделал громкое заявление. В смерти Юрия Шатунова продюсер обвинил судью Ставропольского районного суда Светлану Луневу, которая незаконно вынесла решение в пользу экс-солиста группы по правам на песни группы "Ласковый май".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По мнению Разина, тем самым она обнадежила и ввела артиста в заблуждение, от наплыва эмоций и на фоне напряженного гастрольного графика сердце Шатунова не выдержало.

На слова Разина тут же отреагировал директор Юрия Аркадий Кудряшов, который работал с певцом с 90-х. Он посетовал на то, что бывший наставник исполнителя даже после смерти не может оставить его в покое, и сделал ответное заявление: "Юра умер от инфаркта из-за того, что сильно переживал за суды. Разин постоянно его троллил, а он все это близко к сердцу принимал".

Андрей Разин заявил, что будет продолжать оспаривать решение суда, а также подаст жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей против Луневой.

Напомним, что Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет, в ночь на 23 июня в Домодедовской центральной городской больнице. Туда его привезли уже без сознания. Перед этим артист почувствовал себя плохо, начал задыхаться и хвататься за грудь. Моменты того, как певца несут к машине скорой помощи, попали на видео. Их показали сразу после его похорон в программе Первого канала "Жить здорово!". Ведущая передачи Елена Малышева отметила, что Шатунов умер совсем молодым.