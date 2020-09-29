Тарзан после скандала в полтора раза повысил гонорар за свои стриптиз-шоу
Foto: instagram.com/tarzan___official

Супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, повысил цену на свои выступления, пишет "Комсомольская правда". Таким образом, отмечает издание, он еще больше усилил подозрения, что скандал с супружеской изменой был спланирован для пиара.

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Как пишет "КП" со ссылкой на промоутера Сергея Лаврова, главным добытчиком в семье является Наташа, которая за месяц может зарабатывать до 100 тысяч евро, каждый концерт приносит ей 8-10 тысяч. Ее муж, выступая на ставших редкими корпоративах, получает 5-6 тысяч, а клубные выступления ему дохода почти не приносят. При этом, как отмечает Лавров, недавний скандал ему популярности не прибавил, рейтинги Тарзана падают.

Тем не менее, как стало известно изданию, Глушко поднял гонорар в полтора раза - с 4,3 тысячи евро до 6,5 тысяч. Об этом "КП" рассказали в агентстве, организующем выступления известных артистов на мероприятиях. В агентстве также сообщили, что Тарзан выступает и как танцор, и как ведущий. Есть у него и другой заработок - роль в антрепризном спектакле "Муж на час". По данным "КП", за один спектакль Глушко может получать около 1000 евро, при этом гастроли у него уже расписаны до конца года.

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