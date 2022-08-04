instagram.com/lovepussu
Foto: instagram.com/lovepussu

Сергей "Тарзан" Глушко, который недавно начал активно заниматься живописью, рассказал PROZvezd, что продал несколько своих картин более чем за 1 млн рублей (около 16 тыс. евро) каждую. За эти деньги можно приобрести, например, новый Renault Logan II.

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"Только пару картин продал. Просто люди просили, даже настаивали. Продал дорого — больше миллиона рублей за каждую", — отметил Глушко.

При этом он добавил, что изначально не хотел продавать свои творения, однако ему пришлось, так как покупатели настаивали на сделке. Тарзан уточнил, что хочет открыть в Москве выставку своих картин.

"Сергей, может вместо Вас кто-то рисует. Ну как так резко столько картин появилось", - пишут Тарзану подписчики. "Боженька моими руками пишет",— отвечает поклонницам бодибилдер.

Глушко рассказал также, что у него много недописанных портретов его супруги Наташи Королевой. По его словам, певица не хочет больше ему позировать и советует рисовать что-то другое.

Выглядит творчество Тарзана, например, так.

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