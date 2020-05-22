Стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, признался, что его возмущает отсутствие помощи артистам от государства. Супруг певицы Наташи Королевой убежден, что он нуждается в помощи не меньше, чем врачи и пенсионеры.

Глушко пожаловался, что единственный бизнес, который он вел до недавнего момента, — собственный фитнес-центр. И его пришлось закрыть, пишет "Телепрограмма".

Спортзал переехал к Тарзану на дачу, когда он принял решение о расторжении юридических отношений со своими арендодателями. По словам артиста, коронавирус достаточно сильно ударил по их семейному бюджету. Испытывая на себе серьезный дефицит средств, Глушко задался вопросом, почему, в отличие от пенсионеров и врачей, деятели культуры не получают от государства никакой помощи.

"В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем, — возмутился Тарзан. — Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей. Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имеем возможности заработать сейчас ни копейки, и нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!"

Однако, судя по Instagram-аккаунтам звездной пары, голод им пока не грозит. На прошлой неделе Королева с досадой сообщила подписчикам, что ее вес растет. "Карантин фигуру подпортил, блин, плюс четыре кг! А как у вас с третьей складкой на животе?" — поинтересовалась она у подписчиков.

В ответ на это поклонники с охотой принялись щеголять набранными килограммами, корить себя и отправлять в небеса обещания после карантина начать новую жизнь. Среди высказавшихся нашлись и те, чей вес остался прежним, они и указали артистке на то, что "негоже есть в три горла, когда миллионы соотечественников находятся в бедственном положении".