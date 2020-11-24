Тарзан заявил в полицию о вымогательстве и шантаже
Foto: Tarzāns, Sergejs Gluško

Муж певицы Наташи Королевой, стриптизер Сергей "Тарзан" Глушко написал в полицию заявление о вымогательстве, сообщает "Пятый канал".

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Глушко утверждает, что в переписке в одном из мессенджеров уже с 16 октября ему угрожают обнародовать некие порочащие его сведения, если он не выплатит вымогателям 2 миллиона рублей (22,1 тыс. евро).

Сейчас по факту заявления проводится проверка.

Возможно, речь идет о шантаже со стороны любовниц артиста, о котором ранее уже рассказывал Глушко. Он утверждал, что они грозили ему продажей видеозаписей с участием Тарзана.

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