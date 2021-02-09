Полиция активно занимается расследованием дела, связанного с изменой российского стриптизера и бодибилдера Сергея Глушко супруге Наташе Королевой. Как пишет "Комсомольская правда", Тарзану устроили встречу с Миланой Миломановой, которая сняла видеоролик с участием Глушко и его любовницы Анастасии Шульженко.

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Один из самых громких скандалов российского шоу-бизнеса превратился сразу в два уголовных дела - о пропаже драгоценностей из квартиры Королевой и Глушко, а также об изготовлении порнографического видео (так запись квалифицировали эксперты), показанного в телеэфире с соблюдением необходимых ограничений.

По словам адвоката Миломановой, полиция организовала две очные ставки - с Глушко и Шульженко. "Все было довольно спокойно, он (Глушко) вел себя корректно, - рассказал юрист. - Затем Милане устроили очную ставку с Шульженко, и вот здесь уже между ними выяснились серьезные противоречия. Суть раскрывать не могу, так как мы давали подписку о неразглашении". Отмечается, что Миломанова проходит по обоим делам свидетелем. Каков статус Анастасии, пока неизвестно.

Еще одним свидетелем является продюсер Шульженко Диана Бичарова. "Ни к делу о краже, ни к делу о порнографии Диана фактически не имеет отношения: она, как продюсер Анастасии Шульженко, действовала в рамках заключенного договора и своих обязанностей, - пояснил "КП" адвокат Янис Юкша. - Все пункты соглашения - например, запись песни и другие - были исполнены. Поэтому мне совершенно очевидно, что моя доверительница никаких правонарушений не совершала".

Шульженко никаких комментариев не дает, но судя по соцсетям, под стражу ее не заключали.