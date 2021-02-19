Татьяна Лазарева призналась в желании совершить самоубийство
Foto: DELFI

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева вспомнила, что ранее находилась на грани нервного срыва и думала о самоубийстве. Об этом она поведала в YouTube-шоу "Петя любит выпить".

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Артистка призналась, что тяжелое психическое состояние у нее было в 2018 году. "Я тогда была истощена морально, довела сама себя", — рассказала Лазарева. Она отметила, что со временем она справилась с депрессией. Актриса также посоветовала всем научиться эмоционально восстанавливаться.

В настоящее время Лазарева не появляется на телевидении, однако активно развивает интернет-проекты. По ее мнению, перемены в карьере были связаны с выражением ее гражданской позиции.

"Я себя чувствую достаточно свободно в нашей стране. А что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить. Все остальное уже было сделано", — заявила Лазарева. Она также сказала, что больше не боится говорить то, о чем думает.

Муж актрисы, телеведущий Михаил Шац продолжил работу на телевидении в 2019 году. Сейчас он ведет шоу "Дело было вечером". В 2012 году супругов отстранили от работы на СТС. По словам четы, это было связано с их оппозиционной активностью.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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