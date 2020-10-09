instagram.com/tatiana_ovsienko_
Foto: instagram.com/tatiana_ovsienko_

Недавно в СМИ появилась информация, что жених певицы Татьяны Овсиенко спаивает и бьет ее. Сама она на связь долго не выходила, но на днях прокомментировала информацию.

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Беспокойство вызвало то, что Овсиенко давно не появлалась на публике, не обновляла и профиль в социальных сетях. Соседи певицы рассказали прессе, якобы ее жених Александр Меркулов держит ее чуть ли не в заложницах, заставил продать машину ради денег, а на руках Татьяны видели синяки.

Изданию StarHit удалось связаться с Овсиенко, которая со смехом ответила на слухи: "Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую".

Она подтвердила продажу автомобиля, но лишь из-за того, что он уже слишком старый. По ее словам, у них есть еще две машины, и на одной из них они с женихом уехали отдыхать в Крым, где находятся уже неделю.

Ну а то, что ее давно не видно на публике, Татьяна объяснила самоизоляцией. Только в отличие от коллег, активно рассказывающих о себе в социальных сетях, она не любит виртуальную публичность.

Овсиенко также сказала, что слухи очень расстроили ее пожилую маму. "Все начали и ей в том числе звонить, беспокоить. Но, слава Богу, она благоразумная и все прекрасно понимает", - говорит певица.

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