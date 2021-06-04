Те, кому за 50: Хелена Кристенсен и Брук Шилдс снялись в рекламе белья в БДСМ-эстетике

Супермодели 90-х Хелена Кристенсен и Брук Шилдс снялись в рекламе белья британского бренда. Снимки с фотосессии 52-летняя Кристенсен выложила в Instagram еще до начала рекламной кампании — на них видно, что звезды фотографировались в белье в БДСМ-эстетике. В последние несколько лет бренды не раз приглашали сниматься в рекламе пеньюаров и бюстгальтеров женщин старшего возраста.

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Об этом тренде и причинах его возникновения пишет "Газета.Ru".

Две знаменитые супермодели 90-х – 52-летняя Хелена Кристенсен и 56-летняя Брук Шилдс – приняли участие в рекламной кампании британского бельевого бренда Coco de Mer. Фотографиями со съемок Кристенсен поделилась в своем Instagram – хотя результат работы публика увидит только 16 июня. "Очень воодушевлена тем, что скоро смогу поделиться проектом, над которым я работала (и фото для которого забомбили мои девочки), — написала датская супермодель и фотограф.

Модели белья, которые рекламируют Хелена Кристенсен и Брук Шилдс, можно оценить уже сейчас – по снимкам в Instagram. С элементами, напоминающими БДСМ-портупеи, они явно вдохновлены эстетикой этой сексуальной игры. В комментариях моделью, которая переквалифицировалась в фотографа – в сентябре 2020 года она, кстати, фотографировала в купальнике Брук Шилдс – восхищаются подписчики: некоторые признаются, что поначалу думали, что Хелена Кристенсен выложила снимки фотосессии 90-х годов, настолько молодо и прекрасно она выглядит.

Недавно Хелена Кристенсен уже принимала участие в рекламном проекте, связанном с бельем. В декабре 2020 года супермодель снялась для американского бренда Victoria's Secret – она рекламировала комплекты кружевного белья и шелковые пижамы, выпущенные маркой к Рождеству, и на фотографиях "излучала сексуальность", как писал таблоид Daily Mail.

Кристенсен не единственная из супермоделей 90-х, которые демонстрируют нижнее белье, составляя конкуренцию более молодым моделям.

В 2017 году Стефани Сеймур, которой тогда было 48 лет, самостоятельно рекламировала прозрачные пеньюары и кружевные бюстгальтеры собственной марки Raven&Sparrow. "Сегодня вы лучше, чем вчера", — комментировали фотографии модели подписчики в Instagram.

Публика восхищается фотографиями звезд подиумов 90-х в белье – подписчиков приводит в восторг то, что модели поддерживают модельную форму и выглядят весьма подтянутыми. Однако все больше бельевых брендов в последнее время приглашают моделей старше 50 лет, не скрывающих возрастные изменения.

В 2017 году модель в возрасте 57 лет привлек для рекламы новозеландский бренд Lonely Lingerie: тогда кружевные комплекты марки представляла публике Мерси Брюэр, чья модельная карьера началась в 80-е.

"Восприятие красоты всегда менялось и будет меняться, — комментировала она свое участие в рекламной кампании. – Думаю, это позволяет прийти к выводу, что стандарты красоты не высечены в камне, и всегда можно ждать, что красота откроется в чем-то новом". Модель добавляла, что верит: в ближайшем будущем женщин старшего возраста будут считать прекрасными. "Если мы этого не замечаем, то мы сами отказываем себе в будущем, которое следует ждать с нетерпением", — говорила Мерси Брюэр.

И действительно, в феврале 2019 года британский ритейлер JD Williams выпустил рекламную кампанию линии белья с участием 59-летней модели Николы Гриффин.

Снимки не были отретушированы – с рекламных фотографий на зрителей смотрела красивая женщина в комплекте белья с кружевом, не скрывающая возрастных изменений фигуры и седых волос.

"Мы делаем все возможное, чтобы привлекать реальных – и подходящих по возрасту – женщин к нашим кампаниям", — объясняла прессе представительница ритейлера Сьюзи Бернс.

В марте 2020 года бренд Knix пригласил для участия в рекламной кампании в честь Международного женского дня женщин в возрасте от 50 лет до 81 года, чтобы они снялись во вдохновляющем видео. "Вдохновлено это видео простой вещью, — объясняла на сайте бренда его основательница Джоанна Гриффитс. – Общество всегда делало вид, что женщин старше определенного возраста не существует. Мы хотим добиться того, чтобы признание получали женщины всех возрастов, и доказать, что в любом возрасте мы прекрасны".

И совсем недавно, в январе 2021 года, новая рекламная кампания белья развернулась в США – там бренд CUUP пригласил, в числе других, дизайнера по интерьерам Жослин Бодуан, которой больше 60 лет. "Мир сдвинулся, и стандарты чувственности изменились", — объясняла идею кампании изданию HYPEBAE совладелица бренда Эбби Морган. Вместе с седовласой моделью белье рекламировали реальные женщины с обычными формами.

Маркетологи признают: приглашать для рекламы белья женщин старше 50 лет – это такая же тенденция, как и привлекать, например, моделей размера плюс. При этом, по мнению экспертов, женщины по-прежнему "не хотят стареть", и привлекая к съемкам в рекламе моделей старше 45 лет, бренды показывают, что "у моды нет возраста".