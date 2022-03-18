Telegram не поможет. Российские звезды потеряли миллионы подписчиков

После блокировки Instagram в России многие артисты стали вести Telegram-каналы. Однако освоиться на новой площадке получается далеко не у всех, да и число подписчиков упало в несколько раз. Правда, большинство звезд после пронзительных прощальных постов и даже слез никуда не ушли, а продолжают пользоваться Instagram с помощью VPN-сервисов.

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Незадолго до блокировки многие стали публиковать ссылки на свои каналы, но подписчики вслед за своими кумирами следовать совсем не торопятся.

Например, у Анастасии Волочковой в Instagram 1,3 миллиона, а в Telegram всего 32 тысячи. И, похоже, она так до конца и не разобралась, как работает эта социальная сеть. "Я не понимаю, как тут с вами общаться. Нажимаю клавиши, как на рояле", — написала балерина в одном из постов. Включить комментарии для подписчиков она пока так и не смогла.

Ольга Бузова уже устраивает в своем канале денежные розыгрыши и публикует рекламные посты, но цены на размещение контента ей наверняка придется сильно снизить - из 23 миллионов в Instagram вслед за Ольгой "переехали" всего 800 тысяч подписчиков. Накануне блокировки она опубликовала видео, где плачет по уходящей соцсети. И ей есть о чем горевать - в прошлом году Instagram принес ей почти полмиллиона евро дохода.

У бывшей соседки Бузовой по шоу "Дом-2" Виктории Бони подписчиков в Telegram совсем мало - всего 123 тысячи (9,2 миллиона в Instagram). Но ей, в отличие от российских подписчиков, а их большинство, блокировка не грозит, Боня сейчас живет в Монако.

Коллега Бузовой Ксения Бородина пока набрала больше всех - в Telegram у нее 1,2 миллиона подписчиков (в Instagram - 18,2 миллиона). Она призналась, что на новой площадке ей сложно и она не знает, чего ждет аудитория: "Помогите, скажите что тут выкладывать, что вам было бы интересно? Очевидно, что себяшки тут не в почете". И добавила, что политики у нее не будет.

Больше 3 миллионов подписчиков потерял певец Дима Билан. В Instagram за его жизнью следят 3,8 миллиона, а Telegram - всего 107 тысяч.

У актрисы Кристины Асмус в Telegram всего 73 тысячи подписчиков (в Instagram - 4,2 миллиона), но она сообщила им, что задумалась о Tik-Tok. "В свое время я не соблазнилась на TikTok и страшно собой гордилась. Сейчас, видимо, без вариантов", - написала артистка.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова набрала всего миллион, тогда как в Instagram у нее 15,2 миллиона подписчиков. Не помогли даже розыгрыши "айфонов" и денежные призы.

В то же время звезды продолжают публиковать посты в своих профилях в Instagram. С момента блокировки прошло 3 дня, но почти все популярные российские блогеры исправно пополняют ленту и stories. Правда, легально зарабатывать на рекламе там у них теперь вряд ли получится. К тому же "Роскомнадзор" постоянно расширяет список подлежащих блокировке сервисов VPN.