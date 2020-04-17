Телеведущий Александр Васильев сдал тест на коронавирус

Историк моды, ведущий телепрограммы "Модный приговор" Александр Васильев, который ранее был госпитализирован в больницу Коммунарки с двусторонней пневмонией, уведомил, что сдал отрицательный тест на коронавирус нового типа.

Об этом он написал в Instagram, отметив, что уже дважды проходил тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, но в обоих случаях результат был получен отрицательный. "Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60-70%. О выписке пока не думаю", — написал Васильев. Телеведущий также предположил, что его выпишут из больницы уже после Пасхи.

До этого стало известно, что Александр Васильев заболел после того, как ранее у его соведущей Надежды Бабкиной на программе "Модный приговор" на "Первом канале" обнаружили пневмонию. После этого Васильев находился дома в самоизоляции.