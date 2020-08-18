Теперь молодой. Вдова Хью Хефнера обрела новую любовь
Foto: Vida Press/Privātais arhīvs

Вдова ушедшего из жизни три года назад на 92-м году жизни владельца империи Playboy Хью Хефнера встречается с ровесником.

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В последнее время 34-летнюю Кристал все чаще видят в обществе 32-летнего друга Натана Леви. Он не принадлежит к шоу-бизнесу, но в своем роде тоже является знаменитостью - в марте этого года именно он возглавил команду, запускавшую SpaceX Dragon. Как пишут СМИ, Натан работает космическим инженером, пилотирует самолеты и планирует стать астронавтом.

Кристал уже познакомила Натана с мамой, одобрившей выбор дочери. Вместе они отметили день рождения мамы модели, Кристал и Натан подарили ей небольшую яхту.

Напомним, основатель империи Playboy Хью Хефнер скончался в сентябре 2017 года. Кристал Харрис стала его третьей официальной женой, а позднее вдовой, прожив в браке 5 лет. Хефнер не оставил жене наследства, оно досталось его детям, но по брачному договору вдова получила роскошный особняк в Голливуде, 5 миллионов долларов и все личные вещи, включая драгоценности.

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