Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?

Тереза Мэй по праву считается обладательницей собственного, довольно экстравагантного стиля. В свои 64 года она любит леопардовые туфли на шпильках и балетки с принтом в виде женских губ, кожаные ботфорты и мини-платья с асимметричным вырезом. На одежду и обувь люксовых марок бывшая премьер-министр Великобритании тратит баснословные деньги. Некоторые британцы резко критикуют ее дерзость в выборе нарядов, другие, напротив, ею восхищаются. При этом все активно обсуждают политика даже после того, как она покинула свой пост.

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О роскошной жизни Терезы Мэй рассказывает "Лента.ру".

Человек с привлекательностью холодильника

"Она вообще бесхребетная дура", — резко отзывался о Терезе Мэй бывший президент США Дональд Трамп. В окружении британского премьера рассказывали, что американский лидер третировал и унижал коллегу. Аналогичным образом отзывался о Мэй один из ее коллег по Консервативной партии: "Вообще, она редкостная мерзавка. С ней нелегко работать". В то же время один из журналистов писал: "Мэй обладает обаянием, ораторскими качествами и привлекательностью холодильника, забитого просроченными полуфабрикатами".

В одной оценке мнения сходились точно: Тереза всегда была в центре внимания. Порой причиной тому становились неловкие моменты, в центре которых оказывалась премьер. Многие из них стали мемами: блогеры и журналисты наперебой обсуждали ее неловкие танцы, слишком глубокие реверансы перед членами британской королевской семьи у очевидцев вызывали улыбку. Нелегко ей приходилось и на международных форумах. Однажды в Берлине Терезе пришлось сидеть в машине, ожидая, пока ей откроют дверь, — сломался замок на ручке.

Однако в большинстве случаев Мэй привлекала к себе повышенное внимание яркими нарядами. Многих коллег по партии раздражало то, что она носит дизайнерские костюмы и дорогие туфли. Еще до того, как Тереза села в кресло премьера, она прославилась любовью к экстравагантной обуви, подчеркивающей стройность ее ног. В ее гардеробе — сотни пар обуви, каждая хранится в прозрачной коробке.