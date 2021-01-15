Терпела ради детей: почему Ким Кардашьян боится развода
Foto: Vida Press

Брак Ким Кардашьян и Канье Уэста вот-вот распадется — в этом уверены источники таблоидов, которых опрашивают в последние дни почти ежедневно. Знакомые пары убеждены: Ким сделала все, чтобы сохранить отношения, но ее супруг больше не желает иметь ничего общего с ее звездной семьей. При этом главное, что беспокоит Ким Кардашьян — это благополучие четверых детей.

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О том, как знаменитости идут к разводу, пишет "Газета.Ru".

Мир ждет развода одной из самых знаменитых пар Америки: на фоне слухов о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст близки к тому, чтобы расторгнуть брак, пресса анализирует, что к этому привело и что пока удерживает пару от этого шага. Как сообщило накануне издание People со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сейчас Ким Кардашьян беспокоит, как четверо ее детей воспринимают тот факт, что отец уже несколько месяцев живет отдельно на ранчо в штате Вайоминг.

"Дети очень важны для Ким, — сказал изданию собеседник. — Она волнуется о том, как скажется разрыв на их благополучии". Он добавил, что сейчас телезвезда ищет поддержки и спрашивает советов у других людей, однако возможностей наладить отношения с мужем, скорее всего, не остается. "За последние несколько месяцев и даже дольше попытка быть нормальной семьей отнимала много сил и эмоций. Она хочет двигаться дальше", — утверждает источник People.

Собеседник другого издания — US Weekly — при этом утверждает, что четверо детей пары, семилетняя Норт, пятилетний Сейнт, трехлетняя Чикаго и Псалм, которому скоро исполнится два года, не замечают, что между родителями есть какие-то разногласия. "Дети ничего не знают о проблемах своих родителей", — заверил он. По его словам, Ким Кардашьян и Канье Уэст "работают в разных штатах" с тех пор, как в 2019-м рэпер приобрел ранчо в Вайоминге. "Их дети совершенно привыкли к тому, что папа находится в другом штате", — считает собеседник US Weekly.

Источники нескольких изданий о жизни звезд уверены, что союз звездной пары движется к финалу.

"Брак Ким и Канье не подлежит ремонту, — убежден собеседник People. — Ким надоел хаос, который производит Канье, и сейчас она просто хочет сосредоточиться на детях и жить своей жизнью".

"Ким сосредоточена на том, что ее ждет в новом году и множестве прекрасных дел, которые ей предстоят, — утверждает источник Entertainment Tonight. — Ким сделала все что могла, чтобы наладить ситуацию с Канье, но ничего не работает. Ким старалась сохранить отношения в надежде, что все изменится и ради детей, но все указывает на неизбежность развода".

Проблемы у пары назрели уже давно. "Ее последняя попытка наладить отношения была в июле, когда ее видели в машине рыдающей рядом с ним, — вспомнил собеседник Entertainment Tonight. — После этого она просто знала, что ей придется уйти навсегда".

Изданию Page Six о проблемах между супругами рассказали сочувствующие с обеих сторон. Люди, близкие к Ким Кардашьян высказывают распространенное мнение, что за последние годы она сильно выросла. "Она серьезно относится к тому, чтобы сдать экзамен и стать адвокатом, она серьезно настроена добиться тюремной реформы. Тем временем, Канье баллотируется в президенты и говорит всякую чушь, и ей просто это надоело", — утверждают сторонники телезвезды. Источники же из окружения Канье Уэста объясняют проблемы тем, что рэперу надоела выставляемая напоказ жизнь всех Кардашьян из реалити-шоу и что он "сыт по горло всей семьей". "Он не хочет иметь с ними ничего общего", — утверждает собеседник Page Six.

Терпела ради детей: почему Ким Кардашьян боится развода
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Действительно, еще в июле, когда Канье Уэст на встрече с избирателями сначала устроил истерику по поводу аборта, который хотела сделать Ким, забеременев в 2012, а потом заперся у себя на ранчо, он сделал в Twitter несколько заявлений относительно того, что хочет развода, а свою тещу назвал "Крис Чен Ыном". Позже Ким, публично рассказавшая о том, как непросто жить со страдающим биполярным расстройством мужем, отправилась к нему в Вайоминг. С тех пор об отношениях пары появлялось очень мало сведений, однако же наблюдатели заметили, что на масштабном праздновании 40-летия телезвезды на Таити ее муж пришел позже всех, довольно быстро ушел и не стал со всеми фотографироваться, а на рождественских снимках его и вовсе нет.

Сама Ким Кардашьян в зимние праздники была не слишком активна в соцсетях. После рождественского поста она взяла длинную паузу, и лишь в последние дни выкладывает фотографии, в том числе и рекламные снимки по случаю запуска линии колготок своего бренда SKIMS. Пользователи соцсети заметили, что кольца на безымянном пальце Кардашьян уже не носит.

Слухи о возможном разводе поползли в прессе 5 января, когда СМИ сообщили, что Ким Кардашьян консультируется с адвокатом по разводам Лорой Вассер. Пока что, однако, о вероятном расторжении брака родителей четверых детей говорят лишь источники — но не они сами.

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