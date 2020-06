Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от предвыборного штаба Дональда Трампа перестать использовать ее композиции во время кампании по переизбранию на пост президента США.

Требование прекратить несанкционированное использование песен распространила от имени группы организация по защите авторских прав BMI (Broadcast Music, Inc.).

"Неавторизованное использование песен будет нарушением лицензионного соглашения. Если Дональд Трамп проигнорирует этот запрет и продолжит, то ему грозит судебный процесс за нарушение запрета и воспроизведение музыки, на использование которой не была предоставлена лицензия", - говорится в официальном уведомлении BMI.

Песня The Rolling Stones "You Can't Always Get What You Want" ("Ты не можешь всегда получать то, что хочешь") была исполнена 21 июня на встрече Трампа с избирателями в Талсе (штат Оклахома), которую он провел несмотря на пандемию коронавируса.

На том же мероприятии в Талсе была несанкционированно использована песня музыканта Тома Петти "I Won't Back Down". "Том Петти никогда бы не захотел, чтобы его песня использовалась в кампании ненависти. Ему нравилось собирать людей вместе", - заявили в семье покойного музыканта.

В 2016 году, когда Трамп вел борьбу за президентское кресло, завершившуюся для него победой, участники The Rolling Stones уже требовали от кандидата от Республиканской партии перестать включать их песни на предвыборных митингах. Как напоминает телерадиокорпорация BBC, на встречах Трампа с избирателями играли различные хиты этой группы, в том числе "You Can't Always Get What You Want", "Sympathy for the Devil", "Brown Sugar" и "Start Me Up". Тогда музыканты в своем Twitter написали, что The Rolling Stones "не поддерживают Дональда Трампа".