Тилль Линдеманн объяснил, почему не женится на русской женщине
Foto: DELFI

Лидер "Раммштайна" уверенно заявил, что русские женщины милы с представителями сильного пола только до тех пор, пока он не станет их мужем. Чем еще не угодили красавицы известному исполнителю? — задает себе вопрос "Клео", чтобы далее на него ответить.

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Тилля Линдеманна широко обсуждают в России не только в связи с его противоречивым творчеством и скандальными клипами. Большой интерес к персоне музыканта возник, когда пресса стала писать о его возможном романе со Светланой Лободой.

Недавно Тилль дал интервью, из которого стало понятно — никакой свадьбы не будет. Линдеманна попросили рассказать, какие у него сложились впечатления после многократных поездок в Россию. Артист сразу заявил, что там самые сумасшедшие поклонницы, но общаться с ними близко другим мужчинам он не рекомендовал.

Тилль убежден: стоит представителю сильного пола жениться на русской, он сразу же станет банкротом. По мнению Линдеманна, русские женщины милые и обворожительные ровно до тех пор, пока не появится штамп в паспорте. Как только это произойдет, они с такой же прытью обдерут мужчину до нитки.

Исполнитель заверил, что его представления основаны не на стереотипах. В окружении музыканта очень много русских женщин. Такой вывод он сделал в ходе длительного общения с ними.

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