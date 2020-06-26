Тина Канделаки рассказала о домогательствах Саакашвили

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, что ее домогался экс-президент Грузии, нынешний глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили.

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"Там дошло до драки… Я сказала: "Поставь меня на место, будь ты проклят!" – поделилась телеведущая в ходе шоу "Подруги" на YouTube.

По словам Канделаки, конфликт произошел из-за ее слов, что "нога ни одного грузина не ступит" на могилу Саакашвили. В Грузии существует обычай хоронить правителей в кафедральном храме Светицховели в городе Мцхета. Самой большой честью считается, что люди после смерти правителя ступают по его праху.

Телеведущая также отметила, что мужчины несколько раз нападали на нее на улице. Тогда она начинала кричать и бить обидчиков.