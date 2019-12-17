instagram.com/lazarevsergey
Foto: instagram.com/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев, который воспитывает сына Никиту и дочь Аню от суррогатной матери, рассказал о своем отношении к родителям-одиночкам и женщинам, которые соглашаются вынашивать чужих детей за деньги.

В интернете Сергея часто упрекают в том, что он лишает детей материнской любви и заботы, воспитывая детей самостоятельно. По мнению некоторых комментаторов, такие дети не смогут вырасти с полноценно развитым эмоциональным интеллектом.

В интервью изданию Hello! Лазарев ответил всем "специалистам" по воспитанию, что главное – это хотеть детей и любить их. Способ появления на свет не важен. "Главное — чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил... Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос", - говорит исполнитель.

По его словам, он не опасается, что когда-нибудь суррогатные матери, выносившие его детей, могут заявить свои права на них. Он пояснил, что суррогатная мать не является биологической матерью его сына и дочери. "Во-вторых, потенциальная суррогатная мать добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые выявляют, насколько она готова к такой работе, - рассказал Лазарев. - Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности. В общем, Аня и Никита - только мои дети".

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