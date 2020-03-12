Reuters/Scanpix
Foto: Reuters/Scanpix

Актер Том Хэнкс рассказал, что результат теста на коронавирус, который они с женой Ритой Уилсон прошли в Австралии, оказался положительным.

63-летний Хэнкс и его жена обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды, написал актер в "Инстаграме".

Теперь они будут проводить время в самоизоляции, добавил он.

Пара была на Золотом берегу Квинсленда, где Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли.

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуто большинство стран и все континенты.

Хэнкс написал в "Инстаграме": "Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура".

"Как положено, мы оба прошли тесты на коронавирус, и они оказались положительными".

Хэнкс сообщил, что они с женой будут держать всех в курсе своего состояния и проведут в самоизоляции столько времени, сколько потребуется для общественной безопасности.

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба
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