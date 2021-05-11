Том Круз отказался от всех своих "Золотых глобусов", NBC не будет транслировать премию

Американский киноактер Том Круз, обладатель трех статуэток премии "Золотой глобус", присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), заявил, что отказывается от всех наград и присоединяется к бойкоту HFPA, сообщает издание Deadline.

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В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA.

Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды "не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих", а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией.

Свои "Золотые глобусы" Том Круз получил в 1990, 1997 и 2000 годах.

Ранее американский телеканал NBC заявил, что не будет транслировать "Золотой глобус", сообщает The Hollywood Reporter. "Мы по-прежнему считаем, что HFPA стремится к значимой реформе. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо уверены, что HFPA нужно время, чтобы сделать это правильно. Таким образом, NBC не будет транслировать "Золотой глобус" 2022 года. Если организация выполнит свой план, мы надеемся, что сможем транслировать шоу в январе 2023 года", — указано официальном сообщении руководства телеканала.