Том Круз помещен в карантин из-за коронавируса. Съемки "Миссия невыполнима" под угрозой
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Намеченные в Венеции съемки седьмой части боевика "Миссия невыполнима" под угрозой. Как сообщает The Jerusalem Post, голливудский актер Том Круз и его коллеги из творческой группы картины помещены под карантин из-за разбушевавшейся в стране вспышки коронавируса.

Согласно уточнениям, Круз с соратниками изолирован в "роскошном отеле Gritti Palace".

Что подтвердил задействованный в фильме британский актер Саймон Пегг. Также информация официально подтверждена студией Paramount Pictures.

По имеющимся сведениям, ни у кого из съемочной группы вирус пока не выявлен.

Студия заявила, что "будет продолжать наблюдать за этой ситуацией" в Италии.
В заявлении ни слова о том, когда она ожидается начало производства.

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