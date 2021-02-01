Том Круз превратил съемки "Миссия: Невыполнима" в кошмар для подчиненных

Съемочная группа фильма "Миссия: невыполнима 7" пожаловалась на звезду и продюсера Тома Круза, якобы превратившего работу над лентой в кошмар. Подчиненные актера рассказали, что он стал одержим идеей завершить съемки во что бы то ни стало, передает New York Post.

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"Многие из нас с радостью бы смирились с убытками, оставили на время съемки и продолжили бы работу позже. Но Том стал одержим идеей закончить работу, и ничто его не остановит", — поведали источники из съемочной группы.

Подчиненные Круза выразили беспокойство невозможностью попасть домой после того, как съемки ленты перенесли из Великобритании в Объединенные Арабские Эмираты, поскольку все прямые перелеты между этими странами оказались под запретом.

В декабре 2020 года сообщалось, что Круз начал строить киностудию, в которой можно безопасно работать во время пандемии. Ранее актер обматерил подчиненных из-за несоблюдения правил социального дистанцирования, после чего несколько членов группы "Миссия: невыполнима 7" уволились.