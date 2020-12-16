Том Круз устроил скандал на съемках "Миссия невыполнима" из-за несоблюдения мер против COVID-19

Том Круз отчитал членов съемочной команды фильма "Миссия: невыполнима 7" за то, что они нарушили социальную дистанцию. Актер, не выбирая выражений, пообещал уволить сотрудников, если это повторится, и призвал всех соблюдать меры по борьбе с COVID-19 во имя киноиндустрии.
Внимание Тома Круза привлекли двое сотрудников, которые стояли возле мониторов, не соблюдая рекомендованную дистанцию. При этом, как утверждает источник The Sun, оба были в масках. В своей речи Круз напомнил им об ответственности — о том, что тысячи работников киноиндустрии лишились работы из-за пандемии.
"Мы "золотой стандарт". В Голливуде вернулись к работе и сейчас снимают фильмы из-за нас. Потому что они верят в нас и в то, что мы делаем, — сказал Круз. — Я на телефоне с каждой [чертовой] студией, страховой компанией, продюсерами. Все они надеются на нас".
Когда сотрудники попытались извиниться, Круз посоветовал им обратиться к людям, оставшимся без средств к существованию. "Никаких извинений. Вы можете извиниться перед людьми, которые теряют свои дома, потому что наша киноиндустрия прекратила работу. Они не положат им еду на стол и не оплатят обучение в колледже. Вот о чем я думаю каждую ночь, о будущем этой чертовой индустрии! Мне не нужны ваши извинения! Ясно?" — отрезал актер.
Не стесняясь в выражениях, Круз пообещал уволить каждого, кто нарушит правила безопасности. На первый раз исполнитель главной роли и продюсер фильма "Миссия: невыполнима 7" ограничился лишь предупреждениями. "Мы не закроем этот чертов фильм. Вам понятно? Если я увижу это снова, вы, [черт возьми], уволены! Мы создаем тысячи рабочих мест, подонки. Вы понимаете свою ответственность? Я больше не хочу видеть ничего подобного. Никогда!" — заключил Круз.
По данным The Sun, эта сцена происходила на глазах примерно у 50 сотрудников студии Warner Bros. Собеседник таблоида подчеркнул, что Круз очень ответственно подходит к вопросу безопасности на съемочной площадке. Он ежедневно проверяет наличие масок и перчаток. В частности, на фотографиях со съемок актер почему-то носит сразу две медицинские маски — тканевую поверх одноразовой.
Источник не исключил, что двое провинившихся сотрудников могли уже не в первый раз нарушить меры профилактики — либо, по его мнению, "это была соломинка, которая сломала спину верблюду".
Из-за пандемии съемки фильма "Миссия: невыполнима 7" в феврале пришлось приостановить. Их возобновили только в сентябре, но вскоре команде снова пришлось взять паузу, поскольку 12 ее членов заразились коронавирусом в Италии. Всего на площадке находились 150 статистов, их всех посадили на карантин.
В начале декабря работа над картиной стартовала в Великобритании. Круз серьезно подошел к съемкам — он лично арендовал круизный лайнер за £500 тыс., чтобы артисты и команда могли на нем изолироваться в отдельных каютах.
"Том взял на себя ответственность вместе с отделом здравоохранения и безопасности, чтобы воплотить все меры предосторожности ради фильма. Он делает ежедневные обходы, чтобы убедиться, что все работает должным образом, что люди работают в максимально безопасных условиях. Он очень активен, когда дело касается безопасности", — рассказал источник.
Выход фильма "Миссия: невыполнима 7" запланирован на ноябрь 2021 года.