Reuters/Scanpix/LETA
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Супермодель Джиджи Хадид и ее бойфренд певец Зейн Малик ждут первенца, сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к паре.

По их данным, 25-летняя модель находится на 20 неделе беременности.

Будущие родители и их семьи очень взволнованы данным событием, рассказали знакомые пары.

Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась. Последний раз слухи о том, что Хадид и Малик снова возобновили отношения, стали появляться в январе 2020 года. 23 апреля на странице модели в Instagram появилось видео с ее дня рождения, на котором присутствует певец.

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A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Apr 25, 2020 at 5:49pm PDT

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Джиджи Хадид Зейн Малик
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