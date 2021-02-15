Топ-модель Кара Делевинь поделилась опытом использования секс-игрушек

Британская актриса и модель Кара Делевинь принялась раздаривать друзьям секс-игрушки после того, как стала совладелицей компании Lora DiCarlo, производящей товары для взрослых.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она рассказала об опыте использования различных интимных приспособлений в подкасте OTHERtone на YouTube.

Делевинь призналась, что за свою жизнь перепробовала множество секс-игрушек. "Я приходила в какой-нибудь секс-шоп и пробовала всякие разные штуки. Но мысль постоянно их использовать меня не прельщала, потому что, мне кажется, важно уметь обходиться и без них", — отметила она.

Артистка подчеркнула, что, по ее мнению, все секс-игрушки, созданные мужчинами, вибрируют слишком интенсивно.

Делевинь добавила, что ее друзья были в восторге, узнав, что она теперь занимается созданием товаров для взрослых. "Я рассылаю всем секс-игрушки и желаю "счастливого оргазма", — сказала она.