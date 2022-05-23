"Торгуют совестью". Гребенщиков "прошелся" по российским звездам, выступающим за Путина

Борис Гребенщиков "прошелся" по своим российским коллегам по сцене, выступающих на патриотических концертах. По словам лидера группы "Аквариум", эти артисты "продают" свою совесть ради приятных бонусов.

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"Эти люди торгуют совестью, честью и всем остальным, чтобы угодить правителям", — заявил Гребенщиков в интервью израильскому 9 каналу.

Досталось и рядовым россиянам — правда, не всем. "Весь народ, вдохновленный телевизором, будет подстраиваться под власть, чтобы получить от нее деньги и другие блага", — уверен певец. Да и сама власть удостоилась не очень лестных эпитетов: "Умалишённые, они лишённые ума люди. Они психически больные. Но они имеют власть и поэтому они могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице. Любого!"

Как отмечает Teleprogramma, сам артист давно перебрался в Великобританию и живет в Лондоне. Не так давно Гребенщиков посетил Израиль, где встретился с Андреем Макаревичем и Аллой Пугачевой.