"Торгуют совестью". Гребенщиков "прошелся" по российским звездам, выступающим за Путина
Foto: F64

Борис Гребенщиков "прошелся" по своим российским коллегам по сцене, выступающих на патриотических концертах. По словам лидера группы "Аквариум", эти артисты "продают" свою совесть ради приятных бонусов.

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"Эти люди торгуют совестью, честью и всем остальным, чтобы угодить правителям", — заявил Гребенщиков в интервью израильскому 9 каналу.

Досталось и рядовым россиянам — правда, не всем. "Весь народ, вдохновленный телевизором, будет подстраиваться под власть, чтобы получить от нее деньги и другие блага", — уверен певец. Да и сама власть удостоилась не очень лестных эпитетов: "Умалишённые, они лишённые ума люди. Они психически больные. Но они имеют власть и поэтому они могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице. Любого!"

Как отмечает Teleprogramma, сам артист давно перебрался в Великобританию и живет в Лондоне. Не так давно Гребенщиков посетил Израиль, где встретился с Андреем Макаревичем и Аллой Пугачевой.

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