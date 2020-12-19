Трамп может перезапустить свое реалити-шоу
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о перезапуске своего реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice). Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на источники.

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Как сообщает издание, на фоне роста смертности от коронавируса, наблюдающегося в США зимой, американский лидер сказал своим доверенным лицам, что он думает о воскрешении этого шоу.

По словам источников, Трамп отмечал, что сериал был привлекательным для него, и что если бы он захотел, то смог бы снова запустить шоу.

Ранее ведущим этого телешоу был Трамп, однако республиканец был уволен из-за скандальных заявлений, которые он делал в ходе президентской гонки в США в 2015 году.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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