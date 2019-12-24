Трамп признался, что не купил подарок на Рождество Меланье
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент США Дональд Трамп рассказал, что еще не выбрал подарок на Рождество для первой леди США Меланьи, пишет The Hill.

Отвечая на вопрос военнослужащих, о том, что он приготовил в подарок Меланье на Рождество, Трамп заявил, что пока думает над этим.

"Еще есть немного времени. Не так много, но осталось немного времени", — признался Трамп в ходе телемоста.

По его словам, у него есть для супруги "красивая открытка" и много любви.

Он поздравил военных с Рождеством и пожелал им хороших праздников.

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