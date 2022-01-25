Трансгендерный переход обошелся звезде шоу "Операция: Новая жизнь" более чем в 20 000 евро

Мадара Марта Штерна – женщина, которую зрители TV3 видели в шоу "Операция: Новая жизнь" (Operācija: Jauna dzīve), прошла один из этапов трансгендерного перехода в Тайланде. В латвийском шоу Мадаре удалили яички, а в Таиланде врачи удалили ей половой член.

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Издание Privātā Dzīve сообщает, что операция в Таиланде обошлась ей примерно в 20 тысяч евро, но эта сумма еще будет увеличиваться, потому Мадара решила остаться в Таиланде подольше.

Во время операции Мадаре удалили половой член и сделали вагинопластику. Женщина говорит, что уже сейчас чувствует, что ее уверенность в себе выросла. “Для меня эта операция — путь к благополучию. Теперь я могу пойти на пляж и не беспокоиться о том, как скрыть то, чего у женщин нет. Я сделала это для того, чтобы мне было комфортно и не приходилось испытывать неприятные ощущения или прикасаться к тому, к чему я не хочу, чтобы помыться. Теперь мне не надо каждый день искать способы что-то скрыть. Это неудобно и некомфортно, через несколько часов все это превращалось в агонию”, — говорит о половом члене программист Мадара.

Мадара с грустью рассказывает о латвийском ЛГБТ-сообществе. На первых порах она получила поддержку, но позже пришла к выводу, что все это только “вывеска”. Изданию Privātā Dzīve женщина сообщила, что пережила опасное для жизни нападение и обратилась за помощью к ЛГБТ-сообществу, но за две недели никто даже не прочитал ее письмо. “Я поняла, что ЛГБТ-сообщество в Латвии существует только для того, чтобы показать, что и у нас это есть. Но что именно у нас есть, никто не знает, потому что у этих сообществ нет ни сайта, ни контактов. Информация есть только у ЛГБТ-людей. Если ты растерян и напуган, то даже не знаешь, где и какую можно получить помощь. Где встретить своих людей? Где ты будешь чувствовать себя в безопасности?”, — говорит она.