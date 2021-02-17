Третий триместр. Второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл родится весной

Британский принц Гарри и его супруга Меган в конце прошлой недели сообщили, что ждут второго ребенка. Теперь стало известно, что на свет он появится уже весной.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пишет зарубежная пресса, рождение малыша ожидается примерно в мае, когда старший сын герцога и герцогини Сассекских Арчи отметит двухлетие.

Таблоиды также высказывают предположение о причинах молчания пары, которой удавалось долго скрывать информацию о беременности. По мнению обозревателей, Гарри и Меган не могли прийти в себя из-за выкидыша, который Маркл перенесла летом прошлого года.

Сообщается также, что герцог и герцогиня согласились рассказать подробности своей личной жизни знаменитой телеведущей и Опре Уинфри - шоу с участием 36-летнего Гарри и 39-летней Меган выйдет в эфир 7 марта. В анонсе интервью говорится, что супруги расскажут о закулисье ухода из британской королевской семьи, о постоянном давлении со стороны общества, а также о беременности и планах семьи на будущее.