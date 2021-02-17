Третий триместр. Второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл родится весной
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Британский принц Гарри и его супруга Меган в конце прошлой недели сообщили, что ждут второго ребенка. Теперь стало известно, что на свет он появится уже весной.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как пишет зарубежная пресса, рождение малыша ожидается примерно в мае, когда старший сын герцога и герцогини Сассекских Арчи отметит двухлетие.

Таблоиды также высказывают предположение о причинах молчания пары, которой удавалось долго скрывать информацию о беременности. По мнению обозревателей, Гарри и Меган не могли прийти в себя из-за выкидыша, который Маркл перенесла летом прошлого года.

Сообщается также, что герцог и герцогиня согласились рассказать подробности своей личной жизни знаменитой телеведущей и Опре Уинфри - шоу с участием 36-летнего Гарри и 39-летней Меган выйдет в эфир 7 марта. В анонсе интервью говорится, что супруги расскажут о закулисье ухода из британской королевской семьи, о постоянном давлении со стороны общества, а также о беременности и планах семьи на будущее.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

Меган Маркл принц Гарри
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Новые проекты

Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€