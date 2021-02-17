Третий триместр. Второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл родится весной

Британский принц Гарри и его супруга Меган в конце прошлой недели сообщили, что ждут второго ребенка. Теперь стало известно, что на свет он появится уже весной.
Как пишет зарубежная пресса, рождение малыша ожидается примерно в мае, когда старший сын герцога и герцогини Сассекских Арчи отметит двухлетие.
Таблоиды также высказывают предположение о причинах молчания пары, которой удавалось долго скрывать информацию о беременности. По мнению обозревателей, Гарри и Меган не могли прийти в себя из-за выкидыша, который Маркл перенесла летом прошлого года.
Сообщается также, что герцог и герцогиня согласились рассказать подробности своей личной жизни знаменитой телеведущей и Опре Уинфри - шоу с участием 36-летнего Гарри и 39-летней Меган выйдет в эфир 7 марта. В анонсе интервью говорится, что супруги расскажут о закулисье ухода из британской королевской семьи, о постоянном давлении со стороны общества, а также о беременности и планах семьи на будущее.