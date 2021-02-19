Американская певица и актриса Деми Ловато впервые подробно рассказала о передозировке наркотиков, которая случилась у нее в 2018 году. По словам 28-летней артистки, тот случай едва не стоил ей жизни — и до сих пор продолжает сказываться на ее состоянии. Об этом девушка сообщила в трейлере документального фильма "Деми Ловато: Танцуя с дьяволом", премьера которого состоится 16 марта на кинофестивале South by Southwest.

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"У меня было три инсульта. У меня был сердечный приступ. Мои врачи говорили, что мне оставалось от пяти до десяти минут [до смерти]", — призналась певица в интервью для документалки.

Ловато уточнила, что передозировка привела к повреждению мозга. "Я все еще борюсь с последствиями повреждения, — цитирует ее AP. — Я не вожу машину, потому что у меня есть "слепые зоны". Долгое время мне было тяжело читать. Это было большим событием, когда я смогла прочитать книгу. Это произошло примерно через два месяца [после инцидента], потому что до этого мое зрение было очень размытым".

Ловато добавила, что долгосрочные последствия "до сих пор напоминают ей, что может случиться, если она когда-нибудь снова окажется в темном месте".

О госпитализации Деми Ловато в результате передозировки стало известно в июле 2018 года: медики, прибывшие в дом певицы в Лос-Анджелесе по экстренному звонку, обнаружили ее без сознания. Как тогда сообщали СМИ, Ловато приняла большую дозу героина. Вскоре после попадания в больницу артистка благодаря помощи врачей пришла в сознание.

За день до инцидента Деми Ловато отдыхала на вечеринке друга в Западном Голливуде. Знакомые исполнительницы позднее рассказывали журналистам, что она в тот период жизни находилась в глубокой депрессии, из-за которой вернулась к старой губительной привычке — от зависимости певица лечилась на протяжении восьми лет до этого.

До 2018 года Деми шесть лет полностью игнорировала запрещенные вещества и алкоголь, находясь под наблюдением врачей реабилитационного центра. Но в апреле или мае у нее случился срыв. При этом свои проблемы с наркотиками Ловато не скрывала: о них она рассказывала и в интервью, и в творчестве.

В 2019 году артистка дала интервью изданию Teen Vogue, поделившись подробностями лечения от наркотической зависимости — выписавшись из реанимации, она отправилась на трехмесячную реабилитацию, отменив все концерты. "Сейчас в зеркале я вижу человека, который многое преодолел. Я через многое прошла и действительно вижу бойца. Не чемпиона, конечно, но того, кто будет продолжать бороться независимо от того, какие преграды встанут на пути", — говорила Ловато, добавляя, что страдает биполярным расстройством.

Деми Ловато рано стала знаменитой — первую известность она получила еще в десять лет, снявшись в сериале "Барни и друзья", а позднее добилась звездного статуса благодаря ряду подростковых проектов Disney. В 2008-м она выпустила свой дебютный альбом "Don't Forget", который занял второе место в Billboard 200. На данный момент в дискографии артистки шесть пластинок, последняя из них вышла в 2017-м.