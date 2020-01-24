Трудности материнства: Кейт Миддлтон пожаловалась на одиночество

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые открыто заговорила о трудностях материнства — мать троих детей рассказала об одиночестве, с которым она столкнулась после рождения первенца, принца Джорджа. Об этом она рассказала сотрудникам детского центра в Кардиффе, который посетила на днях.

Кейт Миддлтон посетила детский центр Ely and Careau в рамках небольшого однодневного тура по Великобритании. Герцогиня Кембриджская пообщалась с детьми представителями центра, которые рассказали ей, как работает организация и какую поддержку получают родители детей с особенностями развития.

В какой-то момент Кейт разоткровенничалась: она призналась, что чувствовала себя "изолированной", когда жила в Англси в Северном Уэльсе после рождения принца Джорджа в 2013 году. По словам герцогини, ей пришлось непросто, поскольку принц Джордж был еще "крошечным ребенком", а принц Уильям был пилотом поисково-спасательного вертолета и постоянно пропадал на службе, рассказывает герцогиня.

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"Приятно вернуться в Уэльс! Я общалась с некоторыми мамами [здесь] раньше. Это был первый год, и у меня только появился Джордж, а Уильям все еще работал в поисково-спасательном отряде, когда мы приехали сюда. Я была в такой изоляции, что чувствовала себя отрезанной", — пожаловалась Кейт Миддлтон. Она добавила, что ее семья была далеко, а у мужа часто были ночные смены. "Если бы только у меня был такой центр!" — выразила свое сожаление герцогиня.

Кейт Миддлтон также поиграла с 11-месячной девочкой и пообщалась с ее матерью Ри, которая рассказала об особой поддержке, которую можно получить со стороны других родителей в центре. "Вы можете прийти сюда и сказать людям, что не выспались, и все остальные ответят, что они тоже", — посмеялись Ри и Кейт. Ри отметила, что здесь все прекрасно понимают проблемы родителей, и никто никого за это не осудит.

Герцогиня осталась в восторге от общинного центра, сказав, что "гораздо сложнее полагаться на поддержку других поколений", вероятно, имея в виду помощь старших родственников. "На родителей оказывается такое большое давление, но им на самом деле тоже нужна компания и поддержка", — подытожила Кейт Миддлтон.

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Времена одиночества Кейт прошли — теперь помимо Джорджа у нее есть еще двое детей, а принц Уильям стал уделять семье больше времени. Отец семейства уже жаловался на трудности, с которым он сталкивается как многодетный отец — о том, что помимо детей и работы время у него остается лишь на сон, герцог Кембриджский рассказал в прошлом году во время беседы на торжественном вечере с британским рок-музыкантом Эриком Клэптоном, который по совместительству является давним другом принца.

Клэптон поинтересовался, остается ли у Уильяма, как у отца троих детей и наследника престола, время на хобби. "С детьми довольно сложно выделить свободное время", — подтвердил принц. Он добавил, что все свободное время он тратит на единственное приоритетное занятие: "В любое свободное время я сплю!".

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Впрочем, жалобы на усталость и одиночество герцогов Кембриджских многим кажутся странными. Семье уже несколько лет помогает известная профессиональная няня Мария Тереза Туррион Борралло. Она окончила престижный британский колледж Норленд, в котором уходу за детьми обучают с 1892 года. Кейт и Уильям взяли ее на работу в 2014 году, когда Джорджу было всего восемь месяцев.

Мария родилась в Испании, что позволяет ей преподавать детям испанский. Герцоги Кембриджские в своих интервью периодически с гордостью сообщают, что их старшие дети уже общаются на иностранном языке.

Боралло действительно проводит много времени с детьми — папарацци довольно часто снимают ее во время прогулок или на официальных мероприятиях, когда родители не могут быть рядом с Джорджем, Шарлоттой и Луи. Помимо нее с детьми занимаются бабушка и дедушка со стороны матери: Кэрол и Майкл Миддлтон периодически остаются с внуками, когда Кейт и Уильям находятся в отъезде или выполняют королевские обязанности.