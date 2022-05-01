"Ты держала свечку?" Филипп Киркоров осудил Симоньян, вступившись за Пугачеву с Галкиным
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Филипп Киркоров записал видеообращение. В нем он ответил Маргарите Симоньян за Галкина и Пугачеву и высказался по поводу "травли альтернативной точки", сообщает русская служба BBC.

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"Все чаще я обращаю внимание на возрастающую внутреннею агрессию друг к другу… <…> Мы многонациональный народ. И сейчас, когда я вижу клеймение людей с другими взглядами, мне становится горько. Вы, охотники на ведьм, только усугубляете внутренний раскол... А вы начинаете гнобить", - заявил Киркоров.

"Маргарита Симоньян очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Для чего? Ты держала свечку, чтобы очернять их семью?! Как должны на тебя смотреть дети Аллы и Максима? Как они смотреть на свою Родину, в которой так оголтело выкрикивают на их родителей?" - сказал певец в ответ на ранние высказывания главреда RT Маргариты Симоньян.

Ранее Симоньян на российском государственном телевидении высказалась по поводу Максима Галкина, который сейчас находится в Израиле. Недавно он записал видео, в котором раскритиковал действия российских властей в Украине.

В вечерней передаче на канале "Россия-1" Симоньян осудила его критику российской армии и заявила, что, по ее мнению, Галкин - гей, который женился на Алле Пугачевой "для личного обогащения".

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