Sputnik/Scanpix/LETA
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

У актера Ивана Краско в декабре родилась дочь. Об этом стало известно в эфире телепрограммы "На самом деле", причем рассказал о ребенке сам артист.

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Как пишут СМИ, мать ребенка - 30-летняя Юлия Кичемасова, которой приписывали роман с Краско еще в 2018 году, когда актер был женат на Наталье Шевель (четвертая и уже бывшая жена).

Сообщается, что Кичемасова забеременела путем ЭКО с помощью биоматериала Ивана Краско, замороженного в период, когда он жил в браке с Натальей Вяль (третья жена). "Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка быть не может", - заявил артист, который в ближайшем будущем собирается официально оформить свои отношения с Кичемасовой. Этот брак станет пятым для Краско.

Девочка, которую назвали Дарьей, родилась 4 декабря. Для Ивана Краско это шестой ребенок. Старшая дочь Галина родилась в первом браке, сын Андрей (скончался в 2006 году) и дочь Юлия - дети от второго брака, в третьем браке родились еще два сына - Иван и Федор.

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