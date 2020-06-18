У экс-жены Джонни Деппа был тройной роман с Илоном Маском и моделью Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд имела любовную связь с артисткой и моделью Карой Делевинь и главой SpaceX Илоном Маском, будучи замужем за актером Джонни Деппом. Об этом на судебном процессе Деппа против Херд по делу о клевете сообщил сосед артиста, передает Daily Mail.

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Трио было замечено в пентхаусе Деппа в 2016 году, там знаменитости провели ночь. Об этом свидетельствовал Джош Дрю, бесплатно проживавший по соседству в еще одной квартире Деппа. Дрю ранее был женат на лучшей подруге Херд Рокель Пеннингтон. По его словам, бывшая супруга рассказала ему о том, что у Херд был групповой роман с Делевинь и Маском.

Foto: Vida Press

Херд некоторое время публично встречалась с Маском, однако предприниматель заявлял, что их романтические отношения начались после расставания Херд с Деппом в мае 2016 года. Депп утверждает, что Маск посещал Херд "поздней ночью" в 2015 году, когда он сам был на съемках. В марте в сеть слили фото, благодаря которым актрису уличили в измене.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.