У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
Foto: Sputnik/Scanpix

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал отцом во второй раз.

На странице в Instagram спортсмен опубликовал фото из родильной палаты и поблагодарил жену Анастасию Шубскую.

"Спасибо тебе, моя любимая Настя за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!" — подписал снимок Овечкин.

Пара поженилась в 2016 году. 18 августа 2018 года в их семье родился сын Сергей.

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A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Apr 10, 2020 at 10:48am PDT

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