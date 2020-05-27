У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал отцом во второй раз.

На странице в Instagram спортсмен опубликовал фото из родильной палаты и поблагодарил жену Анастасию Шубскую.

"Спасибо тебе, моя любимая Настя за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!" — подписал снимок Овечкин.

Пара поженилась в 2016 году. 18 августа 2018 года в их семье родился сын Сергей.