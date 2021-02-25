У Леди Гаги похитили собак, тяжело ранив гулявшего с ними помощника

Выгуливающий собак певицы Леди Гаги Райан Фишер был тяжело ранен четырьмя выстрелами в грудь на улице в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

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Двое нападавших, которых описывают как темнокожих мужчин в кепках, украли двух из троих французских бульдогов звезды — Коджи и Густаво. Третья собака, Мисс Азия, была найдена полицией. Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле.

Фишера доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Мужчина заботился о собаках певицы во время ее поездки в Италию.

Леди Гага пообещала 500 тыс. долларов за возвращение украденных питомцев, пишет TMZ со ссылкой на источники в силах безопасности.

По информации издания, певица находится на съемках в Риме и очень расстроена из-за случившегося. Правоохранители начали расследование.