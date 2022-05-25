"У нас нет политических дебатов!". Тарзан высказался о разводе с Наташей Королевой

Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал возникшие слухи о разводе с женой Наташей Королевой. Поклонники уже давно подозревают, что в браке знаменитостей назрел кризис, связанный с политикой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам артиста, почвы для данных домыслов нет. Тарзан заверил, что у них с певицей идеальные отношения. "Это бред. Нас разводят по несколько раз в год. Но у нас прекрасные отношения и с женой, и с тещей. У нас нет никаких политических дебатов!" — приводит его слова dni.ru.

Поводом для размышлений о расставании звездной пары стали расхождения Тарзана и его тещи в политических взглядах. Сергей Глушко поддерживает действия России на Украине, в то время как Людмила Порывай придерживается противоположной точки зрения. Теща и зять даже отписались друг от друга в соцсетях. Сама же Наташа Королева, которая родилась и выросла в Киеве, за время войны открыто свою позицию не высказывала.